В лонг-лист конкурса «Большая книга семьи» вошли 15 книг из 12 регионов, в том числе Пензенской области Общество

Пенза, 29 октября 2024. PenzaNews. Жюри конкурса «Большая книга семьи» определило лонг-лист, в него вошли 15 книг из 12 регионов, в том числе Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта.

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«В лонг-лист [...] вошли 15 книг из 12 регионов России. Радует, что в финале представлены работы не только из городов-миллионников, но из небольших городов и населенных пунктов нашей страны. Это село Петелино Ялуторовского района Тюменской области, село Павловск Павловского района Алтайского края, город Топки Кемеровской области, город Заречный Пензенской области, город Армянск Республики Крым и другие», — сказано в сообщении.

Жюри конкурса возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. В его состав вошли писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов, директор Гослитмузея имени В.И. Даля Дмитрий Бак, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев и другие.

В лонг-лист конкурса «Большая книга семьи» вошли книга семьи Алексютиных-Землянухиных «Семейное кружево» (Кемеровская область), книга семьи Дегтяревых «Дегтяревы: связь времен» (Свердловская область), книга семьи Логиновых «Важно каждое звено» (Крым), книга семьи Дудкиных «Под звуки оркестра. История рождения дружной семьи» (Пензенская область), книга семьи Завьяловых «Северянки» (Калининградская область), книга семьи Зубаревых «Большая семейная мозаика, или Семеро одного ждут» (Тюменская область). За выигрыш в конкурсе соревнование продолжат семья Копилевич, написавшая «Маленькую книгу о большой семье» (Алтайский край), книга семьи Ануфриевых-Куприяновых «Эхо далекой войны» (Ленинградская область), книга семьи Пономаревых из Архангельской области «Поморы Пономаревы», книга семьи Третьяковых из Санкт-Петербурга «Вместе весело шагать…», книга семьи Фирсовых-Корольковых-Лениных-Преловых из Пензы под названием «Семейный союз сквозь века и годы», книга семьи Хавановых из Свердловской области «Не смейте забывать учителей», книга под названием «Разговор, которого не было» семьи Царицанских из Санкт-Петербурга, произведение «Род Гверждис. Из Литвы в Сибирь» семьи Шаровых из Челябинска и книга семьи Тен (Родзевичей) и Ширкиных из Москвы под названием «История одного семейного портрета».

Отмечается, что шорт-лист конкурса «Большая книга семьи» будет объявлен в ноябре на пресс-конференции в ТАСС. Торжественная церемония награждения победителей и финалистов конкурса состоится 7 декабря в Российской государственной детской библиотеке.

Победитель конкурса получит 100 тыс. рублей, библиотеку мировой литературы для детей в 50 томах, выпуск бумажной книги тиражом 100 экземпляров для представления книг на книжных фестивалях и ярмарках, а также в книжные магазины России.

За второе и третье места предусмотрены денежные призы в размере 75 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.