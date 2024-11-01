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В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик»

09:19 | 01.11.2024 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик», которое прошло в Пензенской области в минувший четверг, 31 октября.

В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками Госавтоинспекции проведено профилактическое мероприятие, в ходе которого проверено качество выполнения автоперевозчиками требований нормативных правовых актов, действующих в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок, а также осуществлен контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями. В ходе проведения мероприятия выявлено 161 нарушение правил дорожного движения со стороны водителей, осуществляющих автоперевозки», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

«Госавтоинспекция напоминает, что водитель пассажирского транспорта несет ответственность не только за свою безопасность, но прежде всего за жизнь и здоровье пассажиров», — добавляется в тексте.

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