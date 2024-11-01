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В Малой Сердобе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка

09:50 | 01.11.2024 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе многопрофильного лицея в Малой Сердобе.

В Малой Сердобе прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, организации оцепления и блокирования места обнаружения взрывного устройства, проведению аварийно-спасательных работ по минимизации последствий теракта.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий работников образовательной организации при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.

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