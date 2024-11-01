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В Пензе прошли пожарно-тактические учения

15:43 | 01.11.2024 | Общество

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Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Пожарно-тактические учения с привлечением сил и средств экстренных служб прошли в здании киноконцертного зала «Пенза» в пятницу, 1 ноября.

В Пензе прошли пожарно-тактические учения

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

По легенде, пожар произошел на кровле здания, она частично обрушилась, после чего загорелись сцена и декорации, возникло сильное задымление, огонь мог перейти в зрительный зал.

На место условного происшествия незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России, дополнительно стягивались подразделения экстренных служб.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Звенья газодымозащитной службы приступили к разведке, поиску и спасению «пострадавших». Всего из здания в безопасную зону были выведены 30 человек, 13 посетителей «спасены» при помощи спасательных устройств.

Слаженными действиями огнеборцев за короткое время удалось локализовать, а затем и ликвидировать условный пожар.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Все задачи, поставленные перед участниками учений, выполнены.

Всего на учения привлекались более 80 человек личного состава и около 20 единиц техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области.

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