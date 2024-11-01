В Пензе с начала осени высажено более 100 деревьев Общество

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. 107 деревьев высажено в Пензе с начала осеннего периода в рамках реализации плана природоохранных мероприятий. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии в пятницу, 1 ноября.

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В нем уточняется, что липы, ели, туи и березы появились на улицах Московской, Карпинского, Лядова, Плеханова, Чехова, Максима Горького, Володарского, Суворова и проспекте Победы.

«Кроме того, подрядная организация засеяла газон на улице Чаадаева площадью около 11 тыс. кв. метров и высадила свыше 8 тыс. кустарников. Кизильник, дерен белый, сирень, чубушник венечный, спирея ниппонская и лапчатка кустарниковая теперь украшают сквер имени В.Г. Белинского, улицы Лермонтова, Ленина, 8 Марта, проспект Победы и ряд других городских участков», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время мероприятия по озеленению приостановлены, они будут возобновлены весной с наступлением благоприятной погоды: планируется высадить еще около 100 деревьев и 1 тыс. кустарников.