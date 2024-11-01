04:58:31 Суббота, 2 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области 2 ноября ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 25 метров в секунду

17:43 | 01.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Сильные осадки преимущественно в виде дождя, гроза и ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Пензенской области в предстоящую субботу, 2 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

В Пензенской области 2 ноября ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 25 метров в секунду. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 2 ноября 2024 года [...] местами по Пензенской области ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25 метров в секунду; [...] в большинстве районов Пензенской области ожидаются порывы [...] 17–22 метров в секунду, сильные осадки преимущественно в виде дождя, гроза», — сказано в тексте.

Кроме того, на сайте ведомства сообщается, что существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта, а также «вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач».

Читайте также
В Каменке женщина угрожала убийством своей бабушке, возбуждено дело Полиция разыскивает водителя, который сбил пожилого мужчину на улице Кронштадтской в Пензе и скрылся
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автоперевозчик» На территории Никольского лесничества выявлена незаконная рубка дубов
Полиция разыскивает водителя, который сбил женщину на проспекте Строителей в Пензе В Каменском районе опрокинулась иномарка, пострадал водитель
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама