В Пензенской области 2 ноября ожидаются сильные осадки, гроза и ветер до 25 метров в секунду Общество

Пенза, 1 ноября 2024. PenzaNews. Сильные осадки преимущественно в виде дождя, гроза и ветер до 25 метров в секунду ожидаются в Пензенской области в предстоящую субботу, 2 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте главного управления МЧС России по региону.

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«По данным пензенского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС», 2 ноября 2024 года [...] местами по Пензенской области ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 25 метров в секунду; [...] в большинстве районов Пензенской области ожидаются порывы [...] 17–22 метров в секунду, сильные осадки преимущественно в виде дождя, гроза», — сказано в тексте.

Кроме того, на сайте ведомства сообщается, что существует вероятность возникновения ДТП и ограничения в движении транспорта, а также «вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) линий электропередач».