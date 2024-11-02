В Пензе начали подготовку к новогодним праздникам Общество

Пенза, 2 ноября 2024. PenzaNews. Заседание организационного комитета по подготовке и проведению в Пензе праздничных новогодних и рождественских мероприятий состоялось под руководством заместителя главы администрации города по социальной политике Сергея Волкова в минувшую пятницу, 1 ноября.

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«В рамках предстоящей новогодней кампании все спектакли, представления и другие формы мероприятий должны быть ориентированы на детскую аудиторию», — поставил задачу вице-мэр.

В продолжение темы организации досуга для юных жителей Пензы присутствующие обсудили работу домика Деда Мороза.

«Объект пользуется у детей большой популярностью. Необходимо провести его ревизию, подготовить к монтажу», — поручил Сергей Волков.

Резиденцию сказочного персонажа и главную городскую елку традиционно установят на площади имени В.И. Ленина, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.