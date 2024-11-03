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В Пензе состоялась церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса

13:45 | 03.11.2024 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2024. PenzaNews. Торжественная церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне состоялась в киноконцертном зале «Пенза».

В Пензе состоялась церемония посвящения в кадеты учащихся губернского кадетского корпуса

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по Пензенской области, школьники носят форму с начала обучения, однако кадетами становятся только в день посвящения.

Перед началом церемонии учащиеся продемонстрировали свои умения — показали навыки строевой подготовки, рукопашного боя и вязки узлов.

Затем в зал было внесено знамя школы, и прозвучал гимн России.

После этого учащиеся произнесли присягу кадета.

Со знаменательным событием юных кадетов и их родителей поздравили первый заместитель председателя правительства Пензенской области Владимир Щекин и начальник ГУ МЧС России по региону Дмитрий Козлов.

Завершилось мероприятие творческими выступлениями воспитанников школы.

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