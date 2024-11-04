Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем народного единства.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отечество всегда славилось замечательными традициями сплоченности и единения ради достижения великих созидательных целей, во имя свободы и независимости нашей великой Родины. Сегодня от гражданской солидарности, общности помыслов и устремлений многонационального народа зависит достойное будущее страны. Жители Пензенской области вносят весомый вклад в успешную реализацию масштабных национальных проектов, активно участвуют в оказании помощи участникам специальной военной операции, в восстановлении разрушенной неонацистами инфраструктуры новых регионов России», — отметил глава региона.

«Убежден, что вместе мы сумеем достойно ответить на любые вызовы, решим самые сложные масштабные задачи», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, мира, согласия и удачи во всех делах и начинаниях.