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Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем народного единства

10:00 | 04.11.2024 | Общество

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Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем народного единства

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения русского народа, и в наши дни он наполнен совершенно особым смыслом», — отметил спикер гордумы.

«Мы — граждане единого сильного государства с богатой историей и культурными традициями, и надо помнить, что наша сплоченность и любовь к Родине — важные составляющие успешного развития и благополучия родной Отчизны. Только объединившись, мы сможем решить все задачи, стоящие перед нами, пройти любые испытания, ответить на глобальные угрозы и вызовы», — подчеркнул Денис Соболев.

Он пожелал пензенцам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех делах и новых достижений на благо Отечества.

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