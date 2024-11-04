Денис Соболев поздравил пензенцев с Днем народного единства Общество

Пенза, 4 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил жителей областного центра с Днем народного единства.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Уважаемые пензенцы! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует глубокие исторические корни единения русского народа, и в наши дни он наполнен совершенно особым смыслом», — отметил спикер гордумы.

«Мы — граждане единого сильного государства с богатой историей и культурными традициями, и надо помнить, что наша сплоченность и любовь к Родине — важные составляющие успешного развития и благополучия родной Отчизны. Только объединившись, мы сможем решить все задачи, стоящие перед нами, пройти любые испытания, ответить на глобальные угрозы и вызовы», — подчеркнул Денис Соболев.

Он пожелал пензенцам счастья, крепкого здоровья, оптимизма, успехов во всех делах и новых достижений на благо Отечества.