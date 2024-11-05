Открыто движение по дороге между улицами Гладкова и Плеханова в Пензе Общество

Пенза, 5 ноября 2024. PenzaNews. Движение по новой дороге, которая построена между улицами Гладкова и Плеханова в Пензе, открыто.

Фото: Penza-gorod.ru

«До ремонта здесь, в центре города, стояли расселенные дома барачного типа, участок был замусорен. Сейчас территорию расчистили. Под землю убрали все коммуникации, построили дорогу и тротуар, выполнили озеленение, установили лавочки и урны, решили вопрос с парковкой для автомобилей», — сказал врио главы Пензы Олег Денисов в ходе выездного рабочего совещания во вторник, 5 ноября.

По его словам, обслуживанием объекта занимаются специалисты МБУ «Пензавтодор».

Ожидается, что в ближайшее время здесь будут установлены камеры видеонаблюдения.

Фото: Penza-gorod.ru

По информации пресс-службы администрации Пензы, благоустройство территории, соединяющей улицы Плеханова и Гладкова, было начато в феврале 2024 года. Площадь земельного участка составила около 3 тыс. кв. метров.

Еще около 2 тыс. кв. метров — площадь асфальтобетонного покрытия новой двухполосной дороги. Ее протяженность составляет почти 177 метров, ширина каждой полосы движения — 3,5 метра, тротуара — два метра.

Подрядчик переустроил теплотрассу, сети электро- и газоснабжения. Предусмотрены ливневая канализация и освещение.

Кроме того, подготовлены участки для будущего газона, высажены ели.