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Сэкономленные при реализации нацпроекта «БКД» средства направлены на ремонт четырех дорог в Пензе

09:08 | 06.11.2024 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Средства, сэкономленные при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», направлены на ремонт четырех дорог в Пензе. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Сэкономленные при реализации нацпроекта «БКД» средства направлены на ремонт четырех дорог в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Четыре автодороги будут дополнительно отремонтированы в Пензе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Сэкономленные при реализации нацпроекта средства направлены на объекты в районе улицы Окружной, в микрорайонах Терновка и Западная поляна. На 2-м Горном проезде уже приведен в порядок «школьный маршрут» — дорога к лицею №55. По просьбам жителей также отремонтированы участки на улице 2-я Кубанская и 1-м Кубанском проезде. На улице Слесарной работы еще ведутся — в планах завершить их до конца этой недели», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувший вторник, 5 ноября.

Таким образом, по его словам, в этом году в Пензе по нацпроекту будет отремонтировано 127 дорог.

«Наша цель — достижение установленного федеральным центром показателя. В нормативное состояние нужно привести не менее 85% дорог Пензенской агломерации», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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