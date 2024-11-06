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ООО «Сваркомплектсервис» оштрафовано на 500 тыс. рублей

15:49 | 06.11.2024 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Сваркомплектсервис» постановлением мирового судьи оштрафовано на 500 тыс. рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

ООО «Сваркомплектсервис» оштрафовано на 500 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что 36-летний житель Пензы, действующий в интересах юридического лица ООО «Сваркомплектсервис», не позднее 3 декабря 2021 года предложил начальнику отдела одного из предприятий Пензы регулярно получать денежные средства с целью выбора представляемого злоумышленником юридического лица в качестве единственного поставщика продукции (сварочного материала). В период с 28 декабря 2021 года по 9 июля 2022 года представитель ООО «Сваркомплектсервис» перевел [...] на банковскую карту начальника отдела денежные средства в сумме 90,5 тыс. рублей. По данному факту прокуратура Первомайского района города Пензы возбудила в отношении ООО «Сваркомплектсервис» дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. [...] Постановлением мирового судьи юридическое лицо оштрафовано на 500 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что постановление в законную силу не вступило.

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