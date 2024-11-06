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В Пензе обсудили развитие кадрового потенциала строительной отрасли России

17:52 | 06.11.2024 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2024. PenzaNews. Пленарное заседание конференции отраслевого консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства состоялось в правительстве Пензенской области.

В Пензе обсудили развитие кадрового потенциала строительной отрасли России

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня в Пензе стартовала конференция отраслевого консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Это объединение создано чуть больше года назад по инициативе Минстроя России для работы по обеспечению квалифицированными кадрами строительной сферы. Базовой организацией консорциума стало «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в среду, 6 ноября.

Он сообщил, что перед началом конференции провел рабочую встречу с президентом ассоциации «Национальное объединение строителей» Антоном Глушковым, который дал высокую оценку строительной отрасли Пензенской области.

«Он подчеркнул наши преимущества: местные застройщики, производство строительных материалов, готовность брать на себя обязательства по возведению социально значимых объектов — школ, поликлиник, детских садов», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что состоявшаяся в Пензе встреча представителей власти, строительного бизнеса и образовательной сферы принесет результаты.

«Важная роль в решении кадрового вопроса отведена федеральному проекту «Профессионалитет», к реализации которого Пензенская область приступила одной из первых в стране», — напомнил губернатор.

«Вместе с консорциумом СПО [среднего профессионального образования] будем укреплять сотрудничество строительного бизнеса с учебными заведениями», — добавил он.

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