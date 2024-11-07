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В Пензенской области 8–10 ноября будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения

14:54 | 07.11.2024 | Общество

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Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Массовые проверки водителей на состояние опьянения будут проводиться на территории Пензенской области с 8 по 10 ноября.

В Пензенской области 8–10 ноября будут проводиться массовые проверки водителей на состояние опьянения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, будет осуществляться остановка транспортных средств с целью установления признаков нахождения водителей в состоянии опьянения.

«Госавтоинспекция призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: +7 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — говорится в тексте.

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