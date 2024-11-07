Олег Мельниченко принял участие в смотре подразделений территориальной самообороны Общество

Пенза, 7 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в смотре подразделений территориальной самообороны, который состоялся на учебном полигоне филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фото: Pnzreg.ru

«7 ноября — День воинской славы России, установленный в честь состоявшегося в 1941 году парада, который демонстрировал силу духа Красной Армии и волю к победе в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сегодня в Пензенской области мы провели смотр подразделений территориальной самообороны, готовых прийти на помощь гражданам при возникновении чрезвычайных ситуаций или террористической угрозы», — написал глава региона в своем Telegram-канале в четверг, 7 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

По его словам, в смотре участвовали порядка 1,3 тыс. человек, включая отряд содействия полиции «Тигр».

«Было организовано 13 обучающих площадок, знакомящих с навыками тактической медицины, огневой подготовки, химзащиты, эксплуатации беспилотных летательных аппаратов», — отметил губернатор.

Фото: Pnzreg.ru

«Наследники победителей, в том числе наши с вами земляки, сегодня сражаются с новыми ордами нацистов в приграничных регионах России. Мы обязаны помогать нашим братьям на фронте, обеспечивая безопасность на пензенской земле», — подчеркнул Олег Мельниченко.