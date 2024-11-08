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В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Автокресло – детям»

10:45 | 08.11.2024 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Профилактическое мероприятие «Автокресло – детям» стартовало на дорогах Пензенской области в пятницу, 8 ноября.

В Пензенской области стартовало профилактическое мероприятие «Автокресло – детям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, в течение дня будут осуществляться массовые проверки водителей с целью выявления возможных нарушений правил перевозки малолетних пассажиров.

«В соответствии с требованиями правил дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля [...] должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка; [...] в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) [...] — с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что нарушение требований к перевозке детей влечет наложение административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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