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Пензенский губернатор назвал неутешительными итоги проверок двух МУПов

16:42 | 08.11.2024 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко назвал неутешительными результаты проведенных по его поручению проверок двух муниципальных унитарных предприятий — по очистке города и ОГСАГиТИ.

Пензенский губернатор назвал неутешительными итоги проверок двух МУПов

Фото: Pnzreg.ru

«По моему поручению счетными палатами Пензенской области и Пензенской городской думы были проведены проверки двух муниципальных унитарных предприятий после того, как в них сменилось руководство. Проверку назначили не просто так — слишком много нареканий поступало от граждан на работу МУПов. Результаты неутешительны. Ушлые «руководители» выстроили ряд коррупционных схем, направленных на личное обогащение в ущерб интересам жителей нашего города», — написал глава региона в своем Telegram-канале в пятницу, 8 ноября.

Он подчеркнул, что «все данные будут переданы в правоохранительные органы».

«Нужно выстраивать новую, понятную и справедливую систему работы администрации города с пензенцами, включая представителей малого и среднего бизнеса. Вся информация о конкурсных процедурах должна быть в свободном доступе на сайте не только администрации города, но и Пензенской городской думы, а также правительства Пензенской области», — отметил Олег Мельниченко.

«Прошу новый состав пензенской думы активно подключиться к процессу наведения порядка в городе», — добавил он.

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