В Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел Общество

Пенза, 8 ноября 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сотрудников органов внутренних дел, состоялось в Пензе в пятницу, 8 ноября.

Фото: 58.мвд.рф

С поздравительной речью к присутствующим обратился начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.

«У нашего ведомства славная, героическая история. Более трех столетий люди, которые избрали своей судьбой защиту правопорядка, мужественно и самоотверженно стоят на страже закона и безопасности. Сегодняшнее поколение сотрудников достойно продолжает традиции предшественников, делает все для того, чтобы граждане чувствовали себя защищенными от криминальных посягательств, уважали полицию и доверяли ей», — сказал он.

С предстоящим праздником собравшихся поздравил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Руководитель субъекта федерации отметил высокий уровень доверия граждан к правоохранительным органам в регионе и пожелал полицейским крепкого здоровья, благополучия и надежного семейного тыла.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей отличившимся сотрудникам органов внутренних дел были вручены награды, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.