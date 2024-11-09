В Пензенской области планируется организовать массовое обучение населения навыкам оказания первой помощи Общество

Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Массовое обучение населения навыкам оказания первой помощи планируется организовать в Пензенской области в рамках реализации проекта «Готов к санитарной обороне».

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Распоряжением регионального правительства от 7 ноября утвержден состав соответствующей рабочей группы. Ее возглавил вице-губернатор Сергей Федотов.

Документом утвержден расчет потребности муниципальных образований в количестве площадок для обучения и число инструкторов.

Так, в Пензе намечено создать 12 площадок для обучения навыкам оказания первой помощи, к 1 декабря 2024 года планируется подготовить минимум 54 инструктора и к 1 июня 2025 года обучить не менее 148 тыс. 189 человек.

Всего в регионе к лету будущего года предполагается обучить навыкам оказания первой помощи 335 тыс. 520 человек.

В перечень оборудования и инвентаря для оснащения площадок для обучения населения, согласно распоряжению, включены: 10 спортивных матов, 20 кровоостанавливающих жгутов, две аптечки и, по возможности, один тренажер для отработки навыков сердечно-легочной реанимации.