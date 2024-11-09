Жители Пензенской области до 1 декабря могут сменить страховщика для управления пенсионными накоплениями Общество

Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Жители Пензенской области, у которых формируются пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2024 года выбрать или сменить страховщика для управления данными средствами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Социального фонда России.

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«Им [страховщиком] может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ)», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что для этого необходимо подать заявление в клиентскую службу отделения СФР по Пензенской области или через личный кабинет на портале госуслуг при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи.

«Граждане, уже сделавшие выбор в этом году, могут изменить свое решение до 31 декабря. Для этого необходимо подать в отделение СФР по Пензенской области уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены. При его отсутствии решение о переводе средств будет приниматься на основании ранее поданного заявления», — добавляется в сообщении.

В тексте напоминается, что пенсионные накопления формируются у работающих мужчин 1953–1966 годов рождения, а также женщин 1957–1966 годов рождения (за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2004 годы), работающих граждан, рожденных в 1967 году и позднее (за них работодатель перечислял страховые взносы с 2002 по 2013 годы, с 2014 года страховые взносы полностью направляются на формирование страховой пенсии).

«Также пенсионные накопления есть у женщин, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии, и у граждан, вносивших взносы самостоятельно в рамках программы государственного софинансирования пенсионных накоплений», — указано в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что частый переход от одного страховщика к другому — более одного раза в 5 лет — может повлечь потерю инвестиционного дохода.