В Колышлее прошла тактико-специальная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 9 ноября 2024. PenzaNews. Групповая тактико-специальная тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на центральной площади рабочего поселка Колышлей.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, организации оцепления и блокирования места обнаружения взрывного устройства, проведению аварийно-спасательных работ.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий органов местного самоуправления при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.