Олег Мельниченко поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

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«Ваш добросовестный труд имеет огромное значение для стабильности российского государства, обеспечения конституционных основ жизни общества, защиты прав и свобод граждан. Благодаря слаженной работе сотрудников управления МВД России по Пензенской области в нашем регионе сохраняется благополучная оперативная обстановка. Сокращается число тяжких и особо тяжких преступлений, снижается число правонарушений в общественных местах и на улицах. Эффективно ведется борьба с рецидивизмом, наркопреступностью, коррупционными проявлениями. Сотрудники органов внутренних дел успешно справляются с поставленными перед ними задачами, зачастую рискуя собой», — отметил глава региона.

«Немало славных страниц в летопись нашего региона вписали ветераны УМВД по Пензенской области, пополнив ее яркими примерами мужества и стойкости, верности долгу и присяге. Сегодня мы отдаем дань уважения тем, кто многие годы посвятил службе в правоохранительных органах и передает свой опыт новым поколениям сотрудников», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что от результатов работы сотрудников органов внутренних дел напрямую зависит стабильность и порядок в стране, вера в справедливость и силу закона.

«В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в служении Отечеству!» — пожелал Олег Мельниченко.