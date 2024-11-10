В ДТП на трассе в Пензенской области погибли три человека Общество

Пенза, 10 ноября 2024. PenzaNews. Три человека погибли, двое пострадали в результате столкновения «КамАЗа» и легкового автомобиля «Chevrolet Cobalt», которое произошло на 738 км федеральной трассы М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области утром в воскресенье, 10 ноября.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем грузовика находился мужчина 1970 года рождения, легковушкой управлял молодой человек 1996 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Chevrolet Cobalt» и два его пассажира — мужчины 1980 и 1965 годов рождения — скончались на месте. Еще два пассажира этого транспортного средства — женщина 1995 года рождения и мужчина (его личность устанавливается) — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства ДТП выясняются.