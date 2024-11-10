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Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

10:00 | 10.11.2024 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша служба по праву достойна почета и уважения. И в будни, и в праздники, и в холод, и в зной вы всегда на боевом посту, всегда готовы встать на борьбу с преступностью. И я благодарю вас за преданное служение закону, за верность присяге. Убежден, что и впредь благодаря высокому уровню профессионализма, ответственному подходу к делу вы будете так же успешно справляться со всеми служебными задачами, противодействуя любым нарушениям закона», — отметил спикер гордумы.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, целеустремленности, крепости духа, любви и понимания со стороны родных и успехов в нелегкой службе!» — добавил Денис Соболев.

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