Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником Общество

Пенза, 10 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником.

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Ваша служба по праву достойна почета и уважения. И в будни, и в праздники, и в холод, и в зной вы всегда на боевом посту, всегда готовы встать на борьбу с преступностью. И я благодарю вас за преданное служение закону, за верность присяге. Убежден, что и впредь благодаря высокому уровню профессионализма, ответственному подходу к делу вы будете так же успешно справляться со всеми служебными задачами, противодействуя любым нарушениям закона», — отметил спикер гордумы.

«Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, целеустремленности, крепости духа, любви и понимания со стороны родных и успехов в нелегкой службе!» — добавил Денис Соболев.