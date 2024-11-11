В Нижнеломовском районе выявлено два нарушения охотничьего законодательства Общество

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Два нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Нижнеломовском районе Пензенской области на минувшей неделе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в одном случае у охотника отсутствовало разрешение на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного оружия, оно сдано в полицию; в другом — охота на бобра велась запрещенным способом, в частности, ногозахватывающими капканами.

«В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей, а также лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет», — сказано в тексте.