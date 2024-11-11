00:50:23 Вторник, 12 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнеломовском районе выявлено два нарушения охотничьего законодательства

18:14 | 11.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. Два нарушения законодательства выявлено на территории охотничьих угодий в Нижнеломовском районе Пензенской области на минувшей неделе.

В Нижнеломовском районе выявлено два нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в одном случае у охотника отсутствовало разрешение на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного оружия, оно сдано в полицию; в другом — охота на бобра велась запрещенным способом, в частности, ногозахватывающими капканами.

«В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей, а также лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет», — сказано в тексте.

Читайте также
В Мокшанском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька В Пензе женщина госпитализирована после наезда иномарки
В Башмаковском районе мужчина пострадал при опрокидывании легковушки В Пензе пожилая женщина по совету незнакомца перевела 550 тыс. рублей на «безопасный счет»
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама