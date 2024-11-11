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В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей

18:38 | 11.11.2024 | Общество

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Пенза, 11 ноября 2024. PenzaNews. 29 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии опьянения в ходе массовых проверок, проведенных в Пензенской области с 8 по 10 ноября. Это следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале управления Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В Пензенской области за три дня на дорогах задержаны 29 нетрезвых водителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем указано, что с начала года в Пензенской области зарегистрировано 87 ДТП с участием пьяных водителей, в которых 31 человек погиб и 111 получили травмы различной степени тяжести.

В тексте напоминается, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет.

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