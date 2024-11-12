Олег Мельниченко указал на необходимость системной профориентационной работы с молодежью Общество

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства указал на необходимость системной профориентационной работы с молодежью.

Фото: Pnzreg.ru

«Обратил внимание руководителей регионального Минобра и Минтруда на необходимость системной профориентационной работы с молодежью. Уже со школьной скамьи ребята должны понимать, какую профессию выберут и где будут работать», — написал глава региона в своем Telegram-канале во вторник, 12 ноября.

Он подчеркнул, что именно такой подход поможет обеспечить квалифицированными кадрами пензенские предприятия и организации.

«Молодые специалисты нужны в обрабатывающем производстве, здравоохранении, сельском хозяйстве», — отметил губернатор.

«Параллельно ведется работа по трудоустройству граждан. По сравнению с началом года число безработных пензенцев сократилось почти в два с половиной раза», — добавил Олег Мельниченко.