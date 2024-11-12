Пензенский губернатор предупредил о мошенниках, которые выдают себя за его помощников Общество

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил жителей региона о мошенниках, которые выдают себя за его помощников.

Фото: Pnzreg.ru

«Мошенники с территории Украины не успокаиваются и продолжают действия по дестабилизации ситуации на территории нашего региона. Несколько раз они пытались от имени моего фейкового аккаунта вести подрывную работу с главами территорий и руководителями структурных подразделений. Сейчас якобы от имени моих помощников идут подозрительные сообщения и звонки, во время которых мошенники пытаются направить людей на противоправные действия или лишить их средств», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 12 ноября.

«Настоятельно прошу всех не реагировать на подобные сообщения и звонки в мессенджерах и всегда проверять профиль, с которого вам пишут или звонят. У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» — добавил Олег Мельниченко.