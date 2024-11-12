21:08:48 Вторник, 12 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор предупредил о мошенниках, которые выдают себя за его помощников

18:29 | 12.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 12 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предупредил жителей региона о мошенниках, которые выдают себя за его помощников.

Пензенский губернатор предупредил о мошенниках, которые выдают себя за его помощников

Фото: Pnzreg.ru

«Мошенники с территории Украины не успокаиваются и продолжают действия по дестабилизации ситуации на территории нашего региона. Несколько раз они пытались от имени моего фейкового аккаунта вести подрывную работу с главами территорий и руководителями структурных подразделений. Сейчас якобы от имени моих помощников идут подозрительные сообщения и звонки, во время которых мошенники пытаются направить людей на противоправные действия или лишить их средств», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером во вторник, 12 ноября.

«Настоятельно прошу всех не реагировать на подобные сообщения и звонки в мессенджерах и всегда проверять профиль, с которого вам пишут или звонят. У фейковых аккаунтов всегда скрыт телефонный номер, а имя пользователя представляет собой случайный набор символов. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации!» — добавил Олег Мельниченко.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил знакомого лопатой по лицу, возбуждено уголовное дело В Кузнецке пенсионерка перевела на неизвестные счета около 700 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения собаки на малолетнего ребенка в Грабово В Мокшанском районе мужчина подозревается в незаконном использовании паспорта для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице
В отношении жителя Засечного, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело До двух лет лишения свободы грозит пензенцу, который потратил деньги из найденного кошелька
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама