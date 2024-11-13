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Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

17:18 | 13.11.2024 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил государственные, ведомственные и региональные награды отличившимся жителям региона в ходе церемонии, состоявшейся в облправительстве в среду, 13 ноября.

Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

«Каждый из вас помогает России и нашему региону стать сильнее, вы укрепляете промышленный, научный, культурный потенциал, сохраняете прошлое и заботитесь о будущем», — сказал руководитель субъекта федерации, обращаясь к присутствующим.

Он поблагодарил собравшихся за вклад в достижение национальных целей и профессионализм при исполнении должностных обязанностей.

«Семья — тоже работа. Чтобы обеспечить стране и региону достойное будущее, нужно одержать победу в борьбе за ценности. Одной из главных ценностей нашего народа является крепкая семья», — отметил Олег Мельниченко.

Указом президента РФ Владимира Путина за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей медалью ордена «Родительская слава» награждены супруги Анатолий и Татьяна Седанцовы, воспитывающие четырех детей.

Губернатор подчеркнул, что воспитание детей и молодежи в духе любви к родине и уважения к подвигам предков — еще одна государственная задача.

Знаком отличия Минобороны РФ «За отличие в поисковом движении» III степени награжден член поискового отряда реготделения «Поисковое движение России» Вячеслав Мурузин.

Орденом «За мужество и отвагу» награждены участники специальной военной операции, в том числе посмертно Александр Желевский и Александр Кулаков.

Глава региона передал награды родственникам. Память героев на церемонии почтили минутой молчания.

Всего государственными, ведомственными и региональными наградами были отмечены более 70 жителей Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

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