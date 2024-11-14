Олег Мельниченко в онлайн-формате принял участие в открытом диалоге «100 вопросов о будущем России» Общество

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в онлайн-формате принял участие в открытом диалоге «100 вопросов о будущем России», который был посвящен результатам работы строительной отрасли, а также планам по развитию населенных пунктов в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Pnzreg.ru

«В онлайн-формате принял участие в открытом диалоге в рамках федерального проекта «100 вопросов о будущем России», цель которого — информирование граждан о планах развития нашей страны. На вопросы отвечал заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 13 ноября.

По его словам, во время беседы было отмечено, что «в Пензенской области взяты неплохие темпы обновления объектов ЖКХ».

«За последние три года на территории региона мы запустили 18 модульных котельных, отремонтировали больше 2 км тепловых сетей, модернизировали 11 источников теплоснабжения. В Пензе обновили 19 центральных тепловых пунктов, переложили 25 км внутриквартальных теплосетей и 1 км магистральных. Подготовку к новому отопительному сезону начали своевременно — уже 18 октября во всех муниципальных образованиях запуск тепла был завершен. Еще нам удалось обеспечить качественным водоснабжением половину населения Пензенской области», — напомнил губернатор.

«Мы продолжим модернизацию объектов системы тепло- и водоснабжения. Рассчитываем на поддержку из федерального бюджета в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Важно, чтобы все жители Пензенской области получали услуги ЖКХ качественно и своевременно», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«100 вопросов о будущем России» — серия открытых диалогов, которые будут проходить на площадке национального центра «Россия» в Москве.

Участниками встреч станут заместители председателя правительства РФ, профильные министры, главы регионов, представители бизнеса, общественных организаций, а также эксперты.

Каждая встреча будет посвящена одной из национальных целей развития страны, определенных указом президента РФ Владимира Путина.

Серия открытых диалогов стартовала 13 ноября. Первым гостем стал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Любой вопрос о будущем страны можно задать на сайте « 100 вопросов о будущем России ». Ответы на некоторые из них прозвучат в эфире.

Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ Владимира Путина для сохранения наследия международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе.