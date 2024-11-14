Ученые ПГУ создали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы Общество

Пенза, 14 ноября 2024. PenzaNews. Ученые Пензенского государственного университета создали и зарегистрировали базу данных цифровых двумерных изображений лиц с антропометрическими измерениями представителей негроидной расы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Разработка найдет широкое применение в пластической хирургии, косметологии, криминалистике, современном искусстве», — отметили в пресс-службе.

По информации вуза, с помощью базы данных можно будет создавать 3D-модели лиц людей на основе нейросетевого моделирования. В настоящее время идут переговоры по внедрению разработки в клиническую практику. Уникальная база данных способна провести антропологическую реконструкцию черт лица. В нее включены более 700 цифровых двумерных изображений лиц людей негроидной расы. В исследовании участвовали 44 человека, среди которых мужчины и женщины в возрасте 17–18 лет.

Исследователи разбили лицо на зоны с вершинами и описали характеристику черт лица. Затем данные загружались в программу для работы с таблицами. Замеры расстояния между заданными точками проводились в специализированной программе для проведения морфометрии. В базу будет встроена нейросеть, которая на основе содержащихся в ней данных, воссоздает полный портрет человека.

Еще одно достоинство разработки — перенос лица в цифровой вид со стопроцентным сходством с помощью фотографии. Для детального портрета человека будет достаточно только его некоторых параметров.

Трехмерную модель возможно будет просматривать со всех сторон. В пресс-службе вуза подчеркнули, что существующие аналоги разработки не могут оценить антропометрические характеристики лица в четырех проекциях: фронтальной, боковой правой и левой, базальной. Исследователи изучили размеры, диаметры и нормы в них.

В Пензенском государственном университете также созданы подобные базы с другими крупными расовыми группами: европеоидной и монголоидной. В них описаны черты лица более 100 представителей популяций человека. В планах ученых расширить свое исследование на другие группы людей и начать сотрудничество с профильными организациями, заинтересованными в разработке. База данных протестирована на базе мединститута ПГУ и широко применяется в учебном процессе в медицинской антропологии.