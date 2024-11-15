Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района Общество

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района в минувший четверг, 14 ноября.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Граждане пожаловались на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, плохое водоснабжение домовладения, перенос мемориальной плиты погибшим комсомольцам к памятнику Ленину в селе Неверкино, отсутствие освещения на улице Революционной районного центра», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что от десяти обратившихся на прием сельчан поступило восемь письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора области.