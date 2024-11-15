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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района

12:07 | 15.11.2024 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района в минувший четверг, 14 ноября.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел по видеосвязи прием жителей Неверкинского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Граждане пожаловались на ненадлежащее обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, плохое водоснабжение домовладения, перенос мемориальной плиты погибшим комсомольцам к памятнику Ленину в селе Неверкино, отсутствие освещения на улице Революционной районного центра», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что от десяти обратившихся на прием сельчан поступило восемь письменных обращений, ход и результаты рассмотрения которых находятся на личном контроле зампрокурора области.

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