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Депутаты пензенской гордумы приняли решение передать в собственность региона два здания на улицах Гладкова и Рябова

14:50 | 15.11.2024 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы в ходе третьей внеочередной сессии приняли решение о передаче из муниципальной собственности в собственность Пензенской области двух зданий на улицах Гладкова и Рябова.

Депутаты пензенской гордумы приняли решение передать в собственность региона два здания на улицах Гладкова и Рябова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Информацию народным избранникам представила и.о. начальника управления муниципального имущества Пензы Елена Веселова.

Объекты недвижимого имущества, расположенные по адресам: улица Гладкова, 20 и улица Рябова, 9Б, были переданы из собственности Российской Федерации в муниципальную в 2024 году и закреплены на праве оперативного управления за МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Пензы».

После проведенной экспертизы установлено, что изношенность зданий высокая и не позволяет использовать их без угрозы безопасности для окружающих.

Елена Веселова отметила, что из-за отсутствия в городском бюджете средств на проведение капитального ремонта данных объектов их предлагается передать в собственность региона.

Депутаты единогласно поддержали это решение, сообщается на сайте пензенской гордумы.

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