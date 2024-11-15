Олег Мельниченко поздравил пензенских новобранцев с Днем призывника Общество

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил новобранцев с Днем призывника в ходе торжественной церемонии проводов, которая состоялась на областном сборном пункте в пятницу, 15 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

На комплектование Вооруженных сил России из Пензенской области направлены 75 призывников. Молодые люди будут проходить службу в воздушно-десантных, военно-космических, сухопутных войсках и воинских формированиях войск национальной гвардии.

Обращаясь к новобранцам, Олег Мельниченко рассказал историю героических подразделений, в которых им предстоит служить.

«Вы вернетесь другими людьми — армия в лучшую сторону меняет человека. Придете и расскажете, что служили в таких прославленных подразделениях», — отметил глава региона.

«Желаю вам крепкого здоровья, хороших армейских друзей, а родным и близким, которые здесь присутствуют, спокойствия», — сказал он.

В завершение торжественной части Олег Мельниченко возложил цветы к мемориалу Героям-пензенцам.

Всего в рамках осеннего призыва, который стартовал 1 октября и завершится 31 декабря, из Пензенской области планируется призвать более 1 тыс. человек, сообщает пресс-служба облправительства.