В Пензе простились с погибшим в Непале альпинистом Владимиром Чистиковым Общество

Пенза, 15 ноября 2024. PenzaNews. Церемония прощания с альпинистом Владимиром Чистиковым, который погиб на склоне горы Дхаулагири в Непале, прошла в Пензе в пятницу, 15 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Проститься с погибшим пришли его близкие и друзья.

Владимира Чистикова похоронили на Ново-Западном кладбище Пензы.

Как сообщает ТАСС, 23 ноября пройдет вечер памяти Владимира Чистикова, на котором будут представлены сделанные им во время восхождений фотографии и видео. На мероприятии также выступят музыканты, с которыми он сотрудничал.

Владимир Чистиков родился в 1972 году. Являлся единственным в Пензе обладателем звания «Снежный барс» за покорение пяти высочайших пиков на территории бывшего СССР.

Руководил компанией, занимавшейся организацией походов и восхождений различной сложности, был инструктором-проводником по альпинизму и горному туризму, занимался производством музыкальной аппаратуры.

О гибели пятерых российских альпинистов на горе Дхаулагири в Непале стало известно 8 октября. Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой вышли из лагеря и начали восхождение 6 октября около 6.00, спустя пять часов они последний раз вышли на связь. Их тела были обнаружены с борта поискового вертолета и эвакуированы со склона Дхаулагири 16 октября.

Гора Дхаулагири расположена в Гималаях, у нее несколько вершин. Самая высокая — Дхаулагири I — имеет высоту 8 тыс. 167 метров и является седьмым по высоте пиком в мире.