Председатель партии «Единая Россия» объявил благодарность Илье Затылкину Общество

Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объявил благодарность активисту «Молодой Гвардии Единой России», мастеру спорта международного класса по самбо Илье Затылкину в ходе торжественного мероприятия, посвященного 19-летию МГЕР. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

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«Поздравляю мастера спорта международного класса по самбо Илью Затылкина с вручением очередной высокой награды! Но удостоен он ее не как спортсмен, а как общественный деятель, активист «Молодой Гвардии». На торжественном мероприятии, посвященном 19-летию МГЕР, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев объявил Илье благодарность за большой вклад в популяризацию самбо в новых регионах России, содействие патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 16 ноября.

«Спасибо Илье за его активную гражданскую позицию, за хороший пример для мальчишек и девчонок, которые только мечтают о покорении спортивных высот!» — добавил глава региона.