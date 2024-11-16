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Председатель партии «Единая Россия» объявил благодарность Илье Затылкину

12:17 | 16.11.2024 | Общество

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Пенза, 16 ноября 2024. PenzaNews. Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев объявил благодарность активисту «Молодой Гвардии Единой России», мастеру спорта международного класса по самбо Илье Затылкину в ходе торжественного мероприятия, посвященного 19-летию МГЕР. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Председатель партии «Единая Россия» объявил благодарность Илье Затылкину. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поздравляю мастера спорта международного класса по самбо Илью Затылкина с вручением очередной высокой награды! Но удостоен он ее не как спортсмен, а как общественный деятель, активист «Молодой Гвардии». На торжественном мероприятии, посвященном 19-летию МГЕР, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев объявил Илье благодарность за большой вклад в популяризацию самбо в новых регионах России, содействие патриотическому и нравственному воспитанию молодежи», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 16 ноября.

«Спасибо Илье за его активную гражданскую позицию, за хороший пример для мальчишек и девчонок, которые только мечтают о покорении спортивных высот!» — добавил глава региона.

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