В Пензе пройдет научно-практическая конференция, приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина Общество

Пенза, 17 ноября 2024. PenzaNews. Научно-практическая конференция, приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пройдет в Пензе в предстоящую среду, 20 ноября.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она будет организована в соответствии с планом совместных мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между архивной службой Республики Северная Осетия – Алания и министерством по делам архивов Пензенской области на 2024 год.

Тема конференции: «Пушкин и его эпоха в архивных документах».

Основные направления — «Александр Пушкин в истории и литературе», «Источники для изучения биографии и творчества Александра Пушкина в фондах архивов, библиотек и музеев», «Александр Пушкин и краеведение».

Согласно информации, размещенной на сайте министерства по делам архивов Пензенской области, предусмотрено несколько вариантов участия в конференции — очно, заочно, а также в формате видеоконференции.