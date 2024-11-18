В Вадинске прошла командно-штабная антитеррористическая тренировка Общество

Пенза, 18 ноября 2024. PenzaNews. Командно-штабная антитеррористическая тренировка с привлечением представителей аппарата оперативного штаба УФСБ России по Пензенской области прошла на базе Вадинского районного суда.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УФСБ, в рамках тренировки были отработаны действия по осуществлению первоочередных мер по пресечению террористического акта, при вооруженном нападении, по организации оцепления и блокирования места происшествия, проведению аварийно-спасательных работ.

В тексте добавляется, что в ходе мероприятия закреплен на практике алгоритм действий руководства объекта при совершении террористического акта, а также взаимодействия с органами МВД, МЧС и ФСБ.