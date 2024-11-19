Олег Мельниченко поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил военнослужащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

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«Ратным трудом, героическими подвигами, стойкостью и мужеством вы вписали яркие страницы в историческую летопись Родины, сыграли важную роль в исходе многих сражений, там, где ковалось могущество отечественного оружия», — подчеркнул глава региона.

Он обратил внимание на то, что для пензенцев этот праздник имеет особое значение.

«Несколько поколений офицеров-артиллеристов воспитаны в стенах одного из лучших военных учебных заведений России — Пензенского артиллерийского инженерного института. Его выпускников неизменно отличают обширные знания, разносторонняя подготовка, верность присяге и воинскому долгу», — отметил губернатор.

«Ракетные войска и артиллерия — подлинная гордость России. Они выполняют все поставленные задачи при проведении специальной военной операции, по защите национальных интересов, сохраняют и приумножают традиции славных предков», — добавил Олег Мельниченко.

Глава региона пожелал ракетчикам и артиллеристам крепкого здоровья, благополучия, счастья и успехов в служении Отечеству.