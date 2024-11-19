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Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

09:27 | 19.11.2024 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Очередная партия гуманитарного груза отправлена из Пензенской области в зону СВО

Фото: кадр из видео в Telegram-канале Олега Мельниченко

«По моему поручению [...] в зону проведения СВО из Пензенской области отправили очередную партию гуманитарного груза, которую мы собрали по заявкам командиров воинских частей, сформированных на территории Пензенской области. Мы передали более 8 тонн стройматериалов, необходимых для обустройства блиндажей, средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и более 100 единиц детекторов дронов, позволяющих заблаговременно обнаруживать беспилотные летательные аппараты противника и принимать меры к их уничтожению — эти модели уже хорошо себя зарекомендовали в зоне проведения СВО», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 18 ноября.

Он добавил, что также были отправлены три квадроцикла и два новых автомобиля «Нива».

«Техника и строительные материалы очень нужны для обеспечения безопасности наших военнослужащих и достижения Победы. Мы добиваемся этого вместе. Своих не бросаем», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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