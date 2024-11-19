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Денис Соболев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

10:04 | 19.11.2024 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил военнослужащих ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником.

Денис Соболев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

Фото: пресс-служба Пензенской городской думы

«Во всех битвах и на всех фронтах враг не раз познавал сокрушающую силу русской артиллерии. В годы Великой Отечественной войны, в различных вооруженных конфликтах наши ракетчики и артиллеристы, демонстрируя бесстрашие, самоотверженность, беззаветное мужество и волю к победе, оберегали безопасность родного государства и мирную жизнь его граждан. И сегодня верные героическому наследию предков они стоят на страже интересов России», — подчеркнул спикер гордумы.

Он поблагодарил всех солдат и офицеров ракетных войск и артиллерии за службу и верность воинской присяге.

«Пусть твердость духа, истинный патриотизм и вера в свои силы помогают в выполнении поставленных задач! От всей души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, бодрости духа, непоколебимой уверенности в сложных ситуациях, ясного горизонта и дальнейших успехов в служении родному Отечеству! С праздником!» — цитирует поздравление Дениса Соболева пресс-служба пензенской гордумы.

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