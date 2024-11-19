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Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Спасского района

14:26 | 19.11.2024 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Заместитель прокурора Пензенской области Евгений Новиков провел выездной личный прием жителей Спасского района в минувший понедельник, 18 ноября.

Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Спасского района

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«На приеме заявители подняли вопросы необходимости восстановления надлежащего уличного освещения, проведения благоустройства территории, выразили несогласие с бездействием регионального оператора и уполномоченных органов местного самоуправления по вывозу твердых коммунальных отходов», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что по поступившим 11 письменным обращениям Евгений Новиков поручил прокурору района тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан.

«Ход и результаты рассмотрения обращений поставлены на контроль заместителя прокурора области», — сказала собеседница агентства.

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