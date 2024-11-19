21:38:52 Вторник, 19 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства

16:30 | 19.11.2024 | Общество

Печать

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Четыре нарушения охотничьего законодательства выявлено на территории Лопатинского и Бессоновского районов Пензенской области на минувшей неделе.

В Пензенской области выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в одном случае охота осуществлялась без охотничьего билета, остальные три нарушения связаны с несоблюдением техники безопасности.

«В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей, а также лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет», — сказано в тексте.

Читайте также
Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием жителей Спасского района До шести лет лишения свободы грозит жительнице Каменского района, которая оплатила покупки чужой картой
В Пензе мужчина угрожал знакомой убийством, возбуждено уголовное дело В отношении жителя Кузнецкого района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено уголовное дело
Под Пензой легковушка съехала с дороги в кювет, пострадала женщина В Нижнеломовском районе опрокинулась иномарка, пострадали два человека
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама