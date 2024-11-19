В Пензенской области выявлено четыре нарушения охотничьего законодательства Общество

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Четыре нарушения охотничьего законодательства выявлено на территории Лопатинского и Бессоновского районов Пензенской области на минувшей неделе.

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Как следует из сообщения, размещенного на сайте Минлесхоза региона, они зафиксированы в ходе проведения мероприятий по охране объектов животного мира.

В нем уточняется, что в одном случае охота осуществлялась без охотничьего билета, остальные три нарушения связаны с несоблюдением техники безопасности.

«В соответствии с действующим законодательством за данные нарушения гражданам грозит административный штраф в размере до 4 тыс. рублей, а также лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет», — сказано в тексте.