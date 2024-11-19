Олег Мельниченко поздравил курсантов и преподавателей ПАИИ с Днем ракетных войск и артиллерии Общество

Пенза, 19 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко поздравил курсантов и преподавателей Пензенского артиллерийского инженерного института с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается 19 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

«Поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии курсантов и преподавателей пензенского артиллерийского института. Этот вуз — гордость нашего региона. За более чем 80 лет здесь подготовили свыше 20 тыс. высококвалифицированных военных специалистов, которые во все времена мужественно и профессионально защищают наш народ, обеспечивая суверенитет и безопасность Родины. Сегодня выпускники и сотрудники ПАИИ задействованы в специальной военной операции, многие из них удостоены звания «Герой России», орденов Мужества, боевых медалей. Кроме того, на первый курс обучения в этом году зачислены 24 участника СВО. Уверен, что боевой опыт, помноженный на инженерные знания, позволит им стать лучшими специалистами в выбранной специальности», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Наша артиллерийская школа известна своей научно-исследовательской базой, в обучении тут применяют только современную технику — образцы сегодня продемонстрировали на небольшой выставке. За подготовку грамотных кадров наградил офицеров и преподавателей ПАИИ региональными наградами», — добавил Олег Мельниченко.