Железнодорожный переезд в районе села Поселки будет закрыт на несколько часов 21 ноября Общество

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Железнодорожный переезд в районе села Поселки Кузнецкого района Пензенской области будет закрыт для движения автотранспорта 21 ноября с 9.00 до 16.00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги, поступившем в ИА «PenzaNews».

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В нем уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.

«Железнодорожники выправят пути под переездным настилом и отрегулируют уровень плит резино-кордового настила. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через автотрассу М5, через Алексеевское шоссе», — сказано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что обновление переезда повысит безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта: за сутки через него проходит 132 поезда и проезжает более 4,5 тыс. автомобилей.