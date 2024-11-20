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Железнодорожный переезд в районе села Поселки будет закрыт на несколько часов 21 ноября

17:17 | 20.11.2024 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Железнодорожный переезд в районе села Поселки Кузнецкого района Пензенской области будет закрыт для движения автотранспорта 21 ноября с 9.00 до 16.00. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Куйбышевской железной дороги, поступившем в ИА «PenzaNews».

Железнодорожный переезд в районе села Поселки будет закрыт на несколько часов 21 ноября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что это связано с проведением ремонтных работ.

«Железнодорожники выправят пути под переездным настилом и отрегулируют уровень плит резино-кордового настила. Пропуск автотранспорта будет осуществляться через автотрассу М5, через Алексеевское шоссе», — сказано в тексте.

В пресс-релизе отмечается, что обновление переезда повысит безопасность движения железнодорожного и автомобильного транспорта: за сутки через него проходит 132 поезда и проезжает более 4,5 тыс. автомобилей.

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