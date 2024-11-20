Формат форума «Лидеры молодежи 58» будет изменен Общество

Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал инициативу председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова об изменении формата форума «Лидеры молодежи 58», который впервые прошел в регионе этой осенью.

Фото: T.me/omelnichenko

«Поддержал инициативу председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Вячеславовича Демидова об изменении формата форума «Лидеры молодежи 58». В минувшем сентябре он впервые прошел на Сурском водохранилище. Три дня ребята в полевых условиях обучались основам начальной военной подготовки, постигали азы тактической медицины, общались друг с другом, прорабатывали навыки командной работы. Тогда «Лидеры молодежи 58» собрали 150 участников», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 20 ноября.

По его словам, в планах молодогвардейцев на следующий сезон — организация палаточного летнего лагеря, проведение нескольких смен с увеличением числа участников до 500 человек, а также расширение программы.

«Планируется, что ребята будут разрабатывать и защищать социально значимые проекты. Прорабатывается возможность предоставления грантовой поддержки на реализацию лучших практик», — отметил Олег Мельниченко.

«У активных молодых людей должно быть больше возможностей для самореализации, личностного роста, обмена мнениями и совместной деятельности на благо родной Пензенской области», — подчеркнул губернатор.