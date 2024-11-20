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Формат форума «Лидеры молодежи 58» будет изменен

18:36 | 20.11.2024 | Общество

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Пенза, 20 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поддержал инициативу председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Демидова об изменении формата форума «Лидеры молодежи 58», который впервые прошел в регионе этой осенью.

Формат форума «Лидеры молодежи 58» будет изменен

Фото: T.me/omelnichenko

«Поддержал инициативу председателя «Молодой Гвардии Единой России» Антона Вячеславовича Демидова об изменении формата форума «Лидеры молодежи 58». В минувшем сентябре он впервые прошел на Сурском водохранилище. Три дня ребята в полевых условиях обучались основам начальной военной подготовки, постигали азы тактической медицины, общались друг с другом, прорабатывали навыки командной работы. Тогда «Лидеры молодежи 58» собрали 150 участников», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 20 ноября.

По его словам, в планах молодогвардейцев на следующий сезон — организация палаточного летнего лагеря, проведение нескольких смен с увеличением числа участников до 500 человек, а также расширение программы.

«Планируется, что ребята будут разрабатывать и защищать социально значимые проекты. Прорабатывается возможность предоставления грантовой поддержки на реализацию лучших практик», — отметил Олег Мельниченко.

«У активных молодых людей должно быть больше возможностей для самореализации, личностного роста, обмена мнениями и совместной деятельности на благо родной Пензенской области», — подчеркнул губернатор.

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