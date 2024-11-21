Олег Мельниченко вручил медали «За содействие специальной военной операции» 10 жительницам Пензенской области, активно помогающим фронту Общество

Пенза, 21 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе торжественного мероприятия «Сердце матери» вручил медали «За содействие специальной военной операции» 10 жительницам региона, которые активно помогают фронту.

Фото: Pnzreg.ru

«Вручил [...] медали «За содействие специальной военной операции» 10 жительницам Пензенской области, активно помогающим фронту. В «Доме офицеров» состоялось торжественное мероприятие «Сердце матери», куда мы пригласили прекрасных, мужественных и неравнодушных женщин», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую среду, 20 ноября.

Олег Мельниченко уточнил, что они участвуют в сборе гуманитарной помощи, вяжут теплые вещи, плетут маскировочные сети, мастерят окопные свечи, а также оказывают поддержку семьям военнослужащих.

«У Александры Александровны Грицай из Лунинского района шестеро детей. На СВО находятся сын и зять. Сама она более двух лет занимается волонтерской деятельностью. Надежда Вячеславовна Польшина, супруга ветерана и мама действующего участника специальной военной операции, собирает и доставляет на фронт гуманитарку. Мама пятерых детей из Кузнецка Марина Викторовна Азизова ждет с фронта двоих сыновей и активно помогает военнослужащим. Оксана Геннадиевна Котышева с первых дней СВО организовала отряд «Сеть бойцу». Помогают фронту Лариса Эдуардовна Грушина и Алена Александровна Босалаева», — отметил руководитель субъекта федерации.

«Низкий поклон — мамам ребят, отдавших свои жизни ради спасения товарищей, ради победы и будущей мирной жизни. Это Ольга Борисовна Клейменова, Ольга Владимировна Царапкина, Елена Владимировна Лаврова, Наталья Николаевна Тесемникова, Ольга Владимировна Пронина. Елена Васильевна Тельянова, Людмила Александровна Афонина, Ольга Анатольевна Фадеева, Светлана Алексеевна Богданова. Они воспитали настоящих героев», — подчеркнул губернатор.

«Погибшим ребятам — слава и вечная память, бойцам — возвращения домой живыми и здоровыми. Мы продолжим помогать военнослужащим, приближающим нашу общую победу. Низкий поклон матерям и женам за их стойкость и мужество», — добавил Олег Мельниченко.