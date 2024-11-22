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Олег Мельниченко недоволен работой по благоустройству скверов в Сердобске

09:17 | 22.11.2024 | Общество

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Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко подверг критике работу по благоустройству скверов в Сердобске.

Олег Мельниченко недоволен работой по благоустройству скверов в Сердобске

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил [...] несколько районов Пензенской области, не предупреждая заранее их глав о своем визите, чтобы объективно оценить работу на социально значимых объектах. Благоустройству в Сердобске — оценка «неудовлетворительно», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший четверг, 21 ноября.

Он напомнил, что для приведения в порядок сквера «Ясенки» выделено более 35 млн. рублей, сквера «Семья» — более 15 млн. рублей, сквера имени Островского — почти 12 млн. рублей.

«И глава города, и глава района сначала уверяли меня, что граждане получат современные общественные пространства к 1 октября, потом — к 1 ноября. Но и сегодня работы на всех трех объектах не завершены», — констатировал губернатор.

По его словам, сейчас администрации города и района называют новый срок сдачи — 1 декабря.

«Если и к этому моменту сердобчане не дождутся новых скверов, городское и районное руководство ждут серьезные взыскания», — пообещал руководитель субъекта федерации.

«Я всегда готов содействовать развитию наших муниципалитетов, но в ответ требую от глав грамотной организации работы», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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