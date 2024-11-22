В Пензенской области увеличены выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Общество

Пенза, 22 ноября 2024. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области в ходе 23-й очередной сессии внесли изменения в закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, проживающих на территории Пензенской области».

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Принятым законопроектом предусмотрено изменение размера выплат, расчет которых произведен исходя из норм обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем и цен, сложившихся на 1 июля 2024 года.

Так, с 1 февраля 2025 года ежемесячные выплаты на содержание указанных категорий лиц в возрасте до 3 лет составят 18 тыс. 455 рублей, от 3 до 7 лет — 17 тыс. 980 рублей, от 7 до 11 лет — 23 тыс. 355 рублей, от 11 до 18 лет (обучающиеся по очной форме по основным профессиональным образовательным программам, по программам основного общего, среднего общего образования за счет средств регионального или местных бюджетов, по программам профессиональной подготовки по рабочим профессиям, зачисленные на полное государственное обеспечение до завершения обучения) — 25 тыс. 130 рублей.

С 1 февраля по 30 июня 2025 года размер ежемесячного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, с учетом возмещения затрат на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составит: до 3 лет — 19 тыс. 255 рублей, от 3 до 7 лет — 18 тыс. 780 рублей, от 7 до 11 лет — 24 тыс. 155 рублей, от 11 до 18 лет — 25 тыс. 930 рублей; с 1 июля 2025 года: 19 тыс. 301 рубль, 18 тыс. 826 рублей, 24 тыс. 201 рубль и 25 тыс. 976 рублей соответственно.

Денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования с 1 февраля 2025 года составит 117 тыс. 445 рублей. По сравнению с 2024 годом размер выплаты увеличится на 25 тыс. 15 рублей.

Кроме того, расчет размера выплаты на приобретение жилья или для погашения ипотечного кредита будет производиться исходя из средней рыночной стоимости 1 кв. метра площади жилого помещения в Пензенской области, но не ниже стоимости, устанавливаемой уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, сообщается на сайте Законодательного собрания региона.